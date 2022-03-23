Вашингтон, 23 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Усилия по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса стало одной из тем обсуждения в ходе разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Также был затронут вопрос подготовки к внеочередному саммиту НАТО 24 марта.

«Госсекретарь подтвердил необходимость решительного и единого трансатлантического ответа на действия российского правительства против Украины и приветствовал продолжающуюся работу по укреплению сдерживания и обороны НАТО», — сообщил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Также госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Стороны также обсудили гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники по НАТО оказывают Украине на двусторонней основе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события на Украине, а также дальнейшее введение санкций против России с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

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