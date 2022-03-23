Томск, 23 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет руководитель и фактический собственник фирмы по обвинению в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, в июне 2021 года он поручил водителю выполнить работы по ремонту размытого паводком дорожного полотна на колёсном экскаваторе. При этом он знал о неисправностях техники, что в итоге привело к трагедии.

Через несколько дней потерпевший возвращался после выполнения работ в гараж. Двигаясь в сторону посёлка Катайга при подъёме на пригорок экскаватор опрокинулся из-за неисправной тормозной системы, насмерть придавив водителя.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Верхнекетский районный суд Томской области для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.