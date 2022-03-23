Москва, 23 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Баскетбольная Евролига исключила российские клубы из турниров под эгидой организации на сезон 2021/22 и аннулировала их результаты. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

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«Исключить участие команд Российской Федерации как в Евролиге, так и в Еврокубке на сезон-2021/22, так как ситуация на Украине не изменилась в лучшую сторону», — говорится в решении руководства Евролиги.

В Евролиге играли ЦСКА, УНИКС и «Зенит», а Еврокубке — «Локомотив-Кубань».

28 февраля Евролига отстранила российские клубы от участия в турнирах. При этом в заявлении говорилось, что результаты игр с участием российских команд будут аннулированы в случае «неблагоприятного развития ситуации» на Украине.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на начало освобождения Украины от фашистов международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от соревнований.