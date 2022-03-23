Ульяновск, 23 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Ульяновске, как и в целом по региону, растёт заболеваемость ОРВИ. Соответствующие оперативные данные публикует управление Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

По сведениям ведомства, с 14 по 20 марта в регионе зарегистрировано 6610 случаев заболевания ОРВИ, что составляет 68,3% от всех заболевших ОРВИ в Ульяновской области за последнюю неделю. По сравнению с предыдущей неделей (с 7 по 13 марта) заболеваемость возросла на 18,59%.

Показатель заболеваемости (в расчёте на 10 тыс. населения) превышал республиканский в 1,3 раза и достиг 101,59. Что касается недельного эпидемического порога, то он превышен на 2,8%.

В ведомстве напоминают, что для профилактики простудных заболеваний необходимо укреплять и закалять свой организм — в частности, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, чаще гулять, одеваться по погоде, а также правильно питаться, включив в рацион продукты с витаминами А, С, цинком и кальцием (в частности, цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твёрдые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 14 по 20 марта ОРВИ заболели 9679 жителей, уровень заболеваемости составил 78,16 (в расчёте на 10 тыс. населения региона).