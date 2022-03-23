Каспийск, Дагестан, 23 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Дагестане возбудили уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в городе Каспийске. Основанием для возбуждения уголовного производства стала проверка прокуратуры, которой было установлено, что все отравившиеся пили водопроводную воду из-под крана. Следствию предстоит выяснить, какого качества была эта вода и кто виновен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 23 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Trubanet.ru Ржавая вода

Напомним, в период с 19 по 21 марта в больницу города Каспийска обратился за помощью 21 житель Каспийска, в том числе 20 несовершеннолетних. У пациентов наблюдались признаки острой кишечной инфекции. Врачи госпитализировали одиннадцать пациентов. Как оказалось, все заболевшие проживали в поселке «Кемпинг».

"При этом все больные указывали на употребление сырой водопроводной воды. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении надзорного ведомства.