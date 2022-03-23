Ульяновск, 23 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту нападения в магазине. Продавец получил ножевые ранения, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Фигурантом уголовного дела стал 24-летний ульяновец. Следствие полагает, что 23 декабря 2021 года в тамбуре одного из магазинов по улице Варейкиса он нанёс несколько ножевых ранений в различные части тела сотруднику учреждения торговли. По данным правоохранителей, этому предшествовал «спонтанный конфликт» между мужчинами.

Пострадавшего удалось спасти. В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый имеет судимость за кражу.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Дело передано в суд.

Отметим, что это не первое ЧП в магазинах Ульяновска. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор 52-летнему мужчине, которого обвинили в попытке убийства в магазине своей сожительницы. Фигурант уголовного дела осуждён на 6,5 года колонии.

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