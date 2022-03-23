Донецк, 23 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 23 марта выпустили две мины калибра 120 мм по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8:25 мск и производился со стороны населенного пункта Авдеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.