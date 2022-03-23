Москва, 23 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. У России нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях со страной, которая находится на откровенно недружественных позициях по отношению в российской стороне. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, говоря об отказе российской стороны вести переговоры с Токио по заключению мирного договора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Как отметила Захарова, после ряда недопустимых заявлений и акций недружественного характера, включая антироссийские санкции, со стороны Японии, Россия заявила об ответных мерах.

«Все это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ указала на то, что украинская тема стала для Токио основной с февраля текущего года, несмотря то, что у Японии даже нет общих границ с Украиной.

«Япония не просто присоединилась к этому русофобскому хору, она встала в авангарде. Возможно, она стала обеспечивать голос Соединенных Штатов на просторах АТР, стала той самой страной, которая ретранслировала риторику Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японский производитель электроники Sharp приостанавливает поставки своей продукции в Российскую Федерацию.