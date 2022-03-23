Донецк, 23 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян из миномёта членами украинских вооружённых формирований. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что в 8:45 зафиксировано два обстрела со стороны украинских войск. Из Новосёловки был обстрелян населённый пункт Михайловка, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. Из Новомихайловки выпущено восемь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины устроили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.