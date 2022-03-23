Оренбург, , 09:08 — REGNUM В Оренбурге отремонтируют памятник Герою России Александру Прохоренко. Мэрия объявила аукцион на проведение ремонтных работ.

Памятник Александру Прохоренко Orenburg-gov.ru

Стартовая цена контракта составляет 2,170 млн рублей. Исполнитель должен привести монумент в порядок до 26 августа.

Согласно условиям техзадания, подрядчик подвергнет ремонту пьедестал, площадку монумента, стилобат, гранитные плиты, отреставрирует картуш. Заявки на участие в аукционе принимаются до 39 марта.

Стоит отметить, повреждения памятника выявлены в 2021 году. Мэрия отмечала, что площадка и ступени были испорчены из-за того, что горожане катались на роликовых коньках и досках, а также велосипедах по территории возле монумента.

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