Оренбург, 23 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбурге отремонтируют памятник Герою России Александру Прохоренко. Мэрия объявила аукцион на проведение ремонтных работ.

Orenburg-gov.ru Памятник Александру Прохоренко

Стартовая цена контракта составляет 2,170 млн рублей. Исполнитель должен привести монумент в порядок до 26 августа.

Согласно условиям техзадания, подрядчик подвергнет ремонту пьедестал, площадку монумента, стилобат, гранитные плиты, отреставрирует картуш. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 марта.

Стоит отметить, повреждения памятника выявлены в 2021 году. Мэрия отмечала, что площадка и ступени были испорчены из-за того, что горожане катались на роликовых коньках и досках, а также велосипедах по территории возле монумента.