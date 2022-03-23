Париж, , 09:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед французскими депутатами и сенаторами 23 марта, передает RTL.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

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Выступить перед Национальным собранием и Сенатом Франции попросил сам Владимир Зеленский. Во время каждого выступления президент Украины бросает вызов избранным должностным лицам о положении своей страны и ее жителей. Владимир Зеленский просит Запад о большей помощи и поддержки.

Это не первое обращение Владимира Зеленского к парламентариям. 1 марта по видеосвязи президент выступил перед депутатами Европарламента. Кроме того, президент Украины выступал перед британским парламентом, выборными должностными лицами Канады, американским Конгрессом и немецким Бундестагом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что более 26 тысяч украинских беженцев прибыли на территорию страны.

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