Москва, 23 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Чат-бот Александра — персональный помощник пассажиров Московского метрополитена — стал победителем премии «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия», сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из к/ф «Суррогаты». Реж. Джонатан Мостоу. 2009. США Робот

Чат-бот работает круглосуточно в режиме онлайн и готов ответить на любой вопрос — сориентирует по работе Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), трамваев и наземного транспорта. В сложных случаях быстро подключается оператор.

С момента запуска онлайн-помощника в ноябре 2020 года Александра ответила уже на 1,1 миллиона вопросов пассажиров московского метро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя для чат-бота столичного метрополитена.

Читайте также: Пассажирам метро в Москве будет помогать чат-бот Александра