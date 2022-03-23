Цхинвал, , 09:07 — REGNUM Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Россию и Южную Осетию, закрывают для проезда любых машин с 09:00 22 марта из-за опасности схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Лавина Simon

«Движение по Транскавказской автомагистрали ЗАПРЕЩЕНО с 10:00 до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Трассу также закрывали накануне утром, но вечером движение разрешили. Можно было проезжать до утра.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней. 9 марта движение там закрыли почти на неделю, из-за чего на границе скопились более 2,7 машин.