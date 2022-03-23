Токио, 23 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Японский производитель электроники Sharp приостанавливает поставки своей продукцию в Российскую Федерацию. Об этом 23 марта заявили в компании.

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Сообщается, что Sharp приостанавливает отгрузку товара в Россию из-за ситуации вокруг Украины. В компании планируют наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на подержанные автомобили в Японии начала резко снижаться на фоне санкционных мер в отношении России и падения экспорта.