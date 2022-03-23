Донецк, 23 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка, сообщает 23 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибра 122 мм… н.п. Новоселовка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.