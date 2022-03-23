Иркутск, , 09:04 — REGNUM В Иркутской области зарегистрированы и поднадзорно получают лечение 154 педофила. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева, ссылаясь на данные ГУ МВД.

Педофил

Также известно, что от действий извращенцев пострадали 117 детей, 54 были младше 10 лет. Самому маленькому потерпевшему было всего три года. Посягательства большей частью были совершены в отношении девочек — почти 90%.

Напомним, Приангарье бьет антирекорды по числу преступлений сексуального характера. Также регион попал в лидеры по суицидам у несовершеннолетних среди регионов СФО.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Иркутской области за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних детей были арестованы двое мужчин. В первом случае речь идёт о 47-летнем мужчине, который 17 января возле одного из домов по ул. Ямской в Иркутске пытался затащить в подъезд 6-летнего мальчика. В Ангарске арестован мужчина, совершивший особо тяжкое преступление в отношении 12-летней девочки.

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