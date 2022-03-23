Пенза, 23 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Пензенском государственном университете (ПГУ) разработали проект по использованию группы беспилотных летательных аппаратов для работы на местах возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила кандидат технических наук, заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» ПГУ Оксана Безбородова в интервью ТАСС.

Дрон

Уже получен базовый патент на проведение работ гетерогенной группой беспилотных летательных аппаратов. Ученые предлагают использование пяти дронов с разными функциями. Например, дрон-эколог, благодаря датчикам контроля окружающей среды и оборудованию, позволит потушить небольшой очаг возгорания, герметизировать трубопровод или емкость с химическим веществом.

Также дроны могут быть оснащены специальным манипулятором для инъекций (патент уже получен), оборудованием для сердечно-легочной реанимации. Ученые предлагают использовать в составе группы большегрузные дроны для эвакуации «тяжелых» пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации.

С целью повышения автономности работы дронов ведется разработка система, позволяющая освободить оператора от рутинной работы по оценке данных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего лишь 50 квадрокоптеров общей стоимостью 250 тысяч долларов, и 50 операторов, подготовленных в Донецке за неделю, могли бы полностью изменить ход боев в Мариуполе и других городах.

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