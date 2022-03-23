Фирузкух, , 09:03 — REGNUM Ахмад Шах Диндост, губернатор афганской провинции Гор, приостановил деятельность агентств по оказанию помощи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Пресс-служба губернатора Гора заявила, что Диндост раскритиковал работу учебных заведений в провинции, и призвала руководителей сектора образования «сообщать о деятельности неправительственных организаций» в провинции.

«Цель этих учреждений заключается не в том, чтобы служить людям. Все цифры, которые они предоставляют, являются ложными», — говорится в информационном бюллетене пресс-службы губернатора, с упором на то обстоятельство, что неправительственные организации не желают предоставлять точные цифры.

В то же время, Абдул Вахид Хамос, пресс-секретарь губернатора Гора, заявил, что в провинции приостановлена деятельность 20 неправительственных организаций.

Представители некоторых неправительственных организаций подтвердили прекращение своей деятельности в Горе.