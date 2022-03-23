Берлин, , 09:02 — REGNUM «Обратный эффект» необходимо учитывать в ходе введения Западом антироссийских санкций. Об этом 23 марта заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

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По словам Шольца, при введении санкций против России учитывается их обратное влияние на вводившие такие ограничения страны и потому такой эффект, по его мнению, является «преодолимым».

"Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять», — сказал он.

Также канцлер ФРГ указал на то, что позиция Берлина в этом вопросе остается неизменной.

«Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — добавил Шольц.

При этом он уточнил, что Евросоюзом вместе с партнёрами были приняты «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», каковые, по его мнению, окажут влияние на развитие экономики России, так как последствия этих мер «будут еще более драматичными».

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