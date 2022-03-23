Уфа, , 09:05 — REGNUM Реестр незавершенных объектов капитального строительства намерены создать в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Строительство многопрофильной больницы N-vartovsk.ru

Депутаты региона намерены изменить о регулировании градостроительной деятельности в Башкирии.

«Закон дополнится статьей о региональном реестре незавершенных объектов капитального строительства. В него будут включаться незавершенные объекты, строительство и реконструкция которых частично или полностью финансируется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что порядок формирования реестра, а также состав и порядок представления включаемых в него сведений будет устанавливать правительство региона.

Сообщается, что в Башкирии насчитывается около двух тысяч таких объектов на сумму около 60 млрд рублей. Это, в основном, социально значимые проекты: объекты инженерной инфраструктуры, школы, больницы, детские сады, при этом наиболее капиталоемким является проект Восточного выезда из Уфы, для завершения которого предусмотрено семь млрд рублей.

Законопроектом также уточняется состав схемы территориального планирования муниципального района и содержит некоторые положения, касающихся государственного строительного надзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены изменить закон об административных правонарушениях.