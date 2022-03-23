Нейпьидо, 23 марта 2022, 09:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Мьянмы отвергло обвинения администрации США в организации властями страны геноцида народности рохинджа. Об этом со ссылкой на заявление МИД Мьянмы 22 марта сообщает Agence France-Presse (AFP).

Палаточный лагерь для рохинджа
Палаточный лагерь для рохинджа
Foreign and Commonwealth Office

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 марта заявил, что по его определению «члены бирманских вооружённых сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа». Власти Мьянмы с этим категорически не согласны.

«Истории, упомянутые в речи госсекретаря, оказываются далёкими от реальности».
МИД Мьянмы

В документе внешнеполитического ведомства республики подчёркивается, что Мьянма не имеет намерения уничтожать какую-либо национальную, расовую или религиозную группу, а также никогда ранее не участвовала в каких-либо актах геноцида.

Рохинджа — исповедующее ислам этнорелигиозное меньшинство Мьянмы. Власти страны считают представителей этой народности нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство. Рохинджа проживают преимущественно в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, где неоднократно вспыхивали их столкновения с местными буддистами. Из-за этого многие представители рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Компактно проживающая в штате Ракхайн (Мьянма) этническая группа Рохинджа исповедует ислам и неоднократно оказывается в конфликте с местными буддистами. После того как в 2017 году произошли столкновения боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» с силами безопасности, в Бангладеш бежали сотни тысяч рохинджа. Власти Мьянмы считают представителей этой народности «нелегальными мигрантами» из Бангладеш и всячески препятствуют их возвращению в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, через пять лет после начала продолжающегося военного преследования народа рохинджа армией Мьянмы США признали геноцидом государственную кампанию по уничтожению мусульман в этой стране.

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