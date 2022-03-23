Нейпьидо, 23 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Мьянмы отвергло обвинения администрации США в организации властями страны геноцида народности рохинджа. Об этом со ссылкой на заявление МИД Мьянмы 22 марта сообщает Agence France-Presse (AFP).

Foreign and Commonwealth Office Палаточный лагерь для рохинджа

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 марта заявил, что по его определению «члены бирманских вооружённых сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа». Власти Мьянмы с этим категорически не согласны.

МИД Мьянмы «Истории, упомянутые в речи госсекретаря, оказываются далёкими от реальности».

В документе внешнеполитического ведомства республики подчёркивается, что Мьянма не имеет намерения уничтожать какую-либо национальную, расовую или религиозную группу, а также никогда ранее не участвовала в каких-либо актах геноцида.

Компактно проживающая в штате Ракхайн (Мьянма) этническая группа Рохинджа исповедует ислам и неоднократно оказывается в конфликте с местными буддистами. После того как в 2017 году произошли столкновения боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» с силами безопасности, в Бангладеш бежали сотни тысяч рохинджа. Власти Мьянмы считают представителей этой народности «нелегальными мигрантами» из Бангладеш и всячески препятствуют их возвращению в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, через пять лет после начала продолжающегося военного преследования народа рохинджа армией Мьянмы США признали геноцидом государственную кампанию по уничтожению мусульман в этой стране.

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