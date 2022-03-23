Москва, , 08:59 — REGNUM Беженцев из Донбасса и с Украины приняли десять регионов РФ, сообщили в МВД России.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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По данным ведомства, в период с 18 февраля временное убежище в Российской Федерации получили более 1,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины. Их разместили в десяти регионах Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики пытаются сбежать из Мариуполя притворяясь мирными гражданами и даже одеваясь в женскую одежду.

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