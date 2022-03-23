Ульяновск, , 08:59 — REGNUM В Ульяновской области вновь зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ. Соответствующую информацию приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, за последнюю неделю (с 14 по 20 марта) ОРВИ заболели 9679 жителей Ульяновской области. Это на 18,83% больше, чем было за предыдущий период (с 7 по 13 марта).

В управлении отмечают, что недельный показатель заболеваемости сложился выше эпидемического порога по совокупному населению на 15,6%. Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тыс. населения составил 78,16.

Отметим, что 26 марта во всех поликлиниках области состоится Единый день диспансеризации. Он проводится в целях профилактики и раннего выявления заболеваний.

Напомним, что в Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых заражений коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в регионе официально подтверждено 544 случая заражения SARS-CoV-2, что на 10,1% меньше по сравнению с 21 марта, когда было выявлено 605 носителей инфекции.

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