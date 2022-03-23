Ульяновск, 23 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области вновь зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ. Соответствующую информацию приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, за последнюю неделю (с 14 по 20 марта) ОРВИ заболели 9679 жителей Ульяновской области. Это на 18,83% больше, чем было за предыдущий период (с 7 по 13 марта).

В управлении отмечают, что недельный показатель заболеваемости сложился выше эпидемического порога по совокупному населению на 15,6%. Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тыс. населения составил 78,16.

Отметим, что 26 марта во всех поликлиниках области состоится Единый день диспансеризации. Он проводится в целях профилактики и раннего выявления заболеваний.

Напомним, что в Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых заражений коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в регионе официально подтверждено 544 случая заражения SARS-CoV-2, что на 10,1% меньше по сравнению с 21 марта, когда было выявлено 605 носителей инфекции.