Вашингтон, 23 марта 2022, 08:57 — REGNUM Соединенные Штаты отслеживают ситуацию с российскими силами ядерного сдерживания, заявил 23 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, министр обороны США Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для того, чтобы защитить США и их союзников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглаве МИД России Сергей Рябков назвал злонамеренными инсинуациями заявления властей США о якобы планах Москвы использовать химическое оружие. Он добавил, что Россия не располагает запасами химического и биологического оружия.
Читайте также: Россия призвала США уничтожить свое химическое оружие