Вашингтон, 23 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отслеживают ситуацию с российскими силами ядерного сдерживания, заявил 23 марта официальный представитель Пентагона ДжонКирби.

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«Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания», — сказал он на брифинге.

По его словам, министр обороны США ЛлойдОстин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для того, чтобы защитить США и их союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглаве МИД России СергейРябков назвал злонамеренными инсинуациями заявления властей США о якобы планах Москвы использовать химическое оружие. Он добавил, что Россия не располагает запасами химического и биологического оружия.

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