* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретились в Кандагаре, чтобы решить свои внутренние споры. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники издания полагают, что члены кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приезжали на приём к лидеру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулле Хайбатулле, но Амрулла Салех (бывший первый вице-президент при сбежавшем президенте Афганистана Ашрафе Гани) считает, что целью поездки была встреча с главой пакистанской межведомственной разведки (ISI).

Местные источники сообщают, что разногласия между министром обороны муллой Якубом, министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани и губернатором Кандагара Хаджи Юсуфом Вафа, креатурой муллы Хайбатуллы Ахундзада, являются серьёзным свидетельством противоречий в высшем руководстве движения.

Источники сообщают, что на встрече обсуждались изменения в составе кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По свидетельствам этих источников, помимо поиска решения внутренних споров, участники встречи обсудили причины, по которым международное сообщество не признаёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщениям некоторых источников, на встрече в Кандагаре председательствовал лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада, хотя ранее поступали сообщения о его смерти.

Однако, бывший вице-президент Афганистана утверждает, что поездка влиятельных лиц была направлена на встречу с главой ISI, который в настоящее время находится в Кандагаре.

«Глава разведки Пакистана прибыл в Кандагар. Он предложил организовать встречу в Кандагаре, чтобы избежать внимания прессы», —написал в Твиттере Амрулла Салех.

На встречу в Кандагаре были приглашены премьер-министр мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместитель премьер-министра мулла Абдул Гани Барадар, министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, его брат Анас Хаккани, министр обороны мулла Мохаммад Якуб и не менее других 15 членов кабинета министров.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё никогда не появлялся на публике; встреча подобного уровня проводится в Кандагаре впервые с момента прихода радикалов к власти. Встреча прошла в Кандагаре, в гостевом доме муллы Мохаммада Омара, покойного основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Близлежащие улицы были полностью перекрыты силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обычно заседание кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводится каждый понедельник в президентском дворце в Кабуле, но на этой неделе оно состоялось в Кандагаре, а во вторник, 22 марта, состоялся саммит талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это вторая встреча высокопоставленных должностных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре с тех пор, как радикалы установили контроль над Афганистаном. В конце августа 2021 года в Кандагаре состоялось трёхдневное заседание руководящего совета движения.