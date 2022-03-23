Кишинёв, , 08:56 — REGNUM Стоимость природного газа для Молдавии в апреле может превысить $1000. Об этом предупредил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что с апреля стоимость голубого топлива для Молдавии складывается из 70% от среднемесячной цены на газ, которая сформировалась на Центрально-европейском газовом хабе (TTF) за предыдущий месяц, и из 30% от цены нефтяной корзины.

«Цены на газ в Европе обновили исторические максимумы. Исторический ценовой рекорд на TTF — ключевом газовом хабе Европы — был установлен на уровне $3892 за тыс. м3 на торгах 7 марта», — написал Чебан.

Глава компании отметил, что в «Молдовагаз» не будут поднимать тарифы для населения сразу после увеличения закупочной цены.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из России в Молдавию закончился в октябре 2021 года. По новым условиям цена поставки газа зависит от его стоимости на европейском рынке. В связи с этим к январю 2022 года стоимость газа выросла примерно в три раза и достигла $547 за 1 тыс. кубометров. Молдавской стороне каждый месяц приходится искать средства для своевременных выплат Газпрому.

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