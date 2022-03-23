Пермь, , 08:55 — REGNUM В Перми парад в честь Дня Победы и акция «Бессменный полк» пройдут в традиционном формате. Эпидситуация позволяет вернуться к привычной форме проведения мероприятий. Об этом заявили на заседании краевого оргкомитета.

9 мая. Пермь © Виталий Кокшаров gorodperm.ru

Парад состоится на Октябрьской площади. Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил о концепция торжества в 2022 году — «Помни: ты — наследник Победы!». Она разработан в прошлом году и будет продолжена. Парад будет состоять из 20 коробок военнослужащих, представителей силовых структур и образовательных учреждений.

В 2022 году ожидается значительное увеличение количества участников шествия «Бессмертного полка». «В 2019 году в составе «Бессмертного полка» прошли более 40 тыс. жителей Прикамья. В этом году мы ожидаем кратное увеличение участников. В связи с этим, команда «Бессмертного полка» в Пермском крае во главе с ее координатором Анной Отмаховой вышла с предложением передать функционал по организации шествия органам власти», — отметил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

Учитывая значимость гражданской инициативы, а также огромное желание жителей региона продолжить свое участие в этом движении по сохранению исторической памяти, членами оргкомитета решено определить региональным координатором проекта «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», учредителем которого является краевая администрация.

Напомним, из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекций в 2020 и 2021 годы акция «Бессмертный полк» проводилась в формате онлайн.