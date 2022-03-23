Батуми, Грузия, 23 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Несколько семей, приехавших в Грузии с Украины, проводят ночь в машине в Батуми, сообщает 22 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». По данным издания, три автомобиля, прибывшие с Украины, стоят возле детской больницы в Батуми, в них ночуют 22 человека, девять из них — дети. Они прибыли с Украины четыре дня назад. Пока у них было достаточно денег, они жили в отеле. Вчера они выселились из гостиницы и не смогли найти пристанища в Батуми, поэтому ночь провели в машинах.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

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Несмотря на усилия главы украинской диаспоры Натальи Мирошниченко, этим людям не удалось найти пристанища на ночь в Батуми.

«Пока у нас были деньги, мы платили, но всё было исчерпано за три дня, и мы думали, что нам дадут где-нибудь приют как беженцам, но этого не произошло. Мы попросили, чтобы нам временно разрешили остаться в холле отеля, мы пробыли там некоторое время, но теперь нас выгнали и из холла. Мои маленькие внуки простудились и оказались в больнице. Мы звоним повсюду, просим убежища и нигде не можем его найти», — сказала вчера утром главе диаспоры женщина-беженка.

В департаменте туризма Наталье Мирошниченко сообщили, что департамент предлагает проживание только тем украинцам, которые прибыли в Грузию до начала событий в качестве туристов и не смогли вернуться обратно.

«Беженцы, спасающиеся от войны на Украине, нуждаются в приютах в Грузии, это большая проблема. Правительство Грузии должно выступить с заявлением на государственном уровне, на международной арене и на веб-сайтах, а также в организациях для распространения информации о том, что в Грузии нет приютов и жилья для украинских беженцев. Куда я могу отвезти этих людей? Что делать? Всё, что мы предлагаем украинским беженцам в Грузии, является личной инициативой. На государственном уровне им никто не помогает», — говорит Мирошниченко.

Мирошниченко связалась с почётным консулом Украины, у которого также не было свободных мест для украинских беженцев. Согласно сложившейся практике, частные лица принимают беженцев из Украины в Батуми в своих домах.