Владимир Бадмаев, 23 марта 2022, 09:48 — REGNUM 22 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил по видеомосту перед парламентом Италии. В мероприятии кроме депутатов и сенаторов приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Марио Драги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

В своём выступлении киевский лидер призвал Италию принять новые санкции против России, в том числе ввести эмбарго на поставки нефти. Кроме того, по его мнению, Рим должен полностью запретить российским кораблям заходить в итальянские порты, а также заблокировать недвижимость всех, кто имеет влияние в России.

В попытке найти поддержку Зеленский даже предложил итальянцам представить Геную вместо Мариуполя. Несмотря на это, большинство комментаторов в соцсетях отозвались о происходящем резко негативно. К слову, часть депутатов, в частности из объединения «Есть альтернатива», отказались присутствовать на встрече.

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«Люди умирают, а он тратит свое время на «рейды» в стиле «Большого брата» в европейских парламентах. Поддерживаю политиков, покинувших зал», — отметила Росселла Д.

«Только итальянский парламент может аплодировать парню, который говорит о мире, но хочет воевать, но просит оружие и использует смерти детей, чтобы втянуть нас в войну, которой никто из нас не хочет», — заявила Лючия К.

Здание парламента Италии
Здание парламента Италии

«Зеленский — это марионетка в руках Байдена, НАТО и ЕС, а парламент поддерживает войну. Напомню, что Италия поставляет оружие. Нацистская украинская армия с 2014 года воюет против собственного народа Донбасса. 14 тысяч смертей, но об этом никогда не упоминали наши телеканалы и газеты», — пишет Аннамария К.

«Дорогой Зеленский, итальянский народ абсолютно не хочет давать тебе военную поддержку, которая является не чем иным, как топливом для продолжения войны без конца. Вы хорошо знаете, что в долгосрочной перспективе у вас не будет шансов на победу, и при этом вы день за днем втягиваете всех в войну без победителей. Войны хотите вы, воюйте своими силами, а если у вас их нет, то вы должны поднять белый флаг. Не ищите помощи», — призвал Джузеппе Ф.

«Я не слышал речи о мире, только о помощи. Зеленский, Италия хочет мира, не войны», — подчеркнул Джованни В.

«Но как можно слушать этого сумасшедшего. Зеленский хочет любой ценой вовлечь нас в большой конфликт», — считает Анна М.

«Актёр хороший, но почему вы делаете всё, чтобы вовлечь другие народы в войну? Почему вы не прекратите это раз и навсегда и не закончите конфликт, который уносит столько человеческих жизней?» — спрашивает Фернандо Ф.

«Этот парень продолжает умолять об атомной войне. На месте Путина он бы уже использовал ядерное оружие, как его американские приятели (300 тыс. убитых двумя бомбами)», — добавил Раффаеле К.

«Этот идиот знает, как поступить, у него на совести много убитых. Он уничтожил свою нацию и хочет сделать это со всем миром. Вы понимаете, что это не кино?» — возмущается Роза Ч.

«Если мне придется взять в руки оружие, это точно будет моим выбором, а не комика Зеленского или кого-нибудь из итальянских политиков», — заверил Мирко А.

После выступления Зеленского к парламентариям обратился Марио Драги, заявив, что Италия продолжит поддерживать киевские власти в борьбе с «нецивилизованной» Россией. Он также отметил, что Рим хочет вступления Украины в Евросоюз.

«Большинство итальянцев не согласны с Драги», — прокомментировала в ответ Ада К.

«Меня утешает лишь то, что большинство комментаторов не согласны с Драги. Так что не один я думаю, что Драги не должен говорить от имени итальянцев», — добавила Вита К.

«То, что я мог бы сказать, выйдет за рамки приличия. Но они должны прекратить говорить от имени итальянского народа. Они не представляют нас», — поддержал Сальваторе Б.

Марио Драги
Марио Драги
European Parliament

«Серьёзно, не говорите от моего имени. Вы не представляете меня. Всё, что вам нужно было сделать, это следовать статье 11 нашей конституции и быть миротворцами», — продолжила Джемма Ф.

«Большинство итальянцев думают не так, как парламент Италии. Этот человек доводит свою страну до краха, для него народ — это расходный материал, иначе нельзя объяснить его идиотизм. Лучше бы он продолжал заниматься в кабаре, потому что сейчас играет жизнями своих соотечественников. Этот Зеленский представляет серьёзную опасность для человечества», — заявил Джанфранко Г.

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