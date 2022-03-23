Москва, , 08:53 — REGNUM Бреттон-Вудская система теряет свою актуальность, поскольку валютные резервы уже не могут строиться на доверии. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, во времена золотого стандарта расчёты были единообразны, а валюты равны, но в 70-х доллар оторвался от этого мерила стоимости и стал валютой для расчётов за нефть.

«Сами средства находятся не в виде банкнот, а размещены на счетах в иностранных центральных банках, или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях, — приводит слова аналитика агентство «Прайм». — Соответственно, любые попытки заморозить эти средства, или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции, введенные против РФ, могут стать толчком к диверсификации мировых валютных резервов, заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина.