Уфа, , 08:54 — REGNUM Ледовую переправу на реке Уфа закрыли в селе Караидель в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ледовая переправа ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Сообщается, что в Караидельском районе работа однополосной ледовой переправы на реке Уфа в селе Караидель завершена из-за уменьшения толщины льда на реке. Спасатели выставили запрещающие аншлаги.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии действуют ледовые переправы на реке Белая в д. Староянзигитово Краснокамского района, на реке Белая в г. Бирске и на реке Кама в с. Николо-Березовка Краснокамского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что региональным бюджетом Башкирии предусмотрено 5,7 млрд рублей на содержание автомобильных дорог в 2022 году.