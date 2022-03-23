Пекин, 23 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В то время как Китай и ЕС готовятся к запланированному саммиту в начале следующего месяца, который, как ожидается, будет посвящен двустороннему сотрудничеству в широком спектре областей, прозвучали некоторые враждебные и иррациональные голоса, которые, похоже, направлены на использование российско-украинского конфликта для подрыва или даже срыва встречи, сообщает 22 марта газета Global Times.

European People's Party Флаги ЕС и Китая

Агентство Bloomberg сообщило 21 марта, что ЕС координирует свои действия с США и намерен присоединиться к Байдену, чтобы «предостеречь Китай от помощи Путину», угрожая «серьезными последствиями».

Как отмечает газета, еще более абсурдным было предложение заместителя министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса на прошлой неделе о том, что ЕС должен отменить или, по крайней мере, отложить саммит, потому что сейчас «не время для нормализации» отношений между Китаем и ЕС, сообщает Reuters.

«Подобные предложения литовских чиновников, которые становятся все более неуравновешенными в своих антикитайских позициях и имеют небольшое глобальное влияние, не заслуживают особого внимания. Оправляясь от своей ошибки в тайваньском вопросе, Литва явно просто пытается воспользоваться любой возможностью, чтобы взять в заложники отношения между Китаем и ЕС», — считает издание.

Однако, как отмечается, подобные голоса звучат и в ЕС в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной. ЕС, несмотря на серьезный ущерб своим собственным интересам, все же решил последовать примеру США, чтобы ввести беспрецедентные санкции и оказать давление на Россию, в то время как некоторые также критикуют позицию Китая по ситуации на Украине.

Прежде всего, позиция Китая по ситуации на Украине является беспристрастной и объективной, что, по сути, соответствует позиции подавляющего большинства стран мира. Китай не хочет видеть войну в Европе и сделает все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Те силы, которые пытаются использовать саммит Китай — ЕС, чтобы заставить Китай принять чью-либо сторону в российско-украинской ситуации, должны очень четко понимать одну вещь: такая опрометчивая попытка не сработает в отношении Китая, даже с угрозами «серьезных последствий». США проделывали тот же трюк с Китаем, но безрезультатно», — подчеркивает Global Times.

Экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС являются взаимовыгодными. Ни одна сторона не использует в своих интересах другую. Запланированный саммит является важной платформой для обеих сторон для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Фактически в то время, когда европейская экономика сталкивается с серьезным испытанием, вызванным российско-украинским конфликтом, предстоящий саммит еще более важен для ЕС, чтобы обсудить пути дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества с одним из его важнейших торговых партнеров.

Ситуация на Украине и западные санкции против России подорвали экономические интересы Европы. Энергетический кризис, нехватка продовольствия, потоки беженцев и другие проблемы становятся все более и более сложными для Европы.

Представители МВФ предупредили на прошлой неделе, что беспрецедентные санкции, введенные против Москвы в связи с украинским кризисом, ослабят финансовое посредничество и торговлю, что, несомненно, приведет к рецессии в Европе. По мере продолжения конфликта экономики Восточной Европы, включая Литву, сильно пострадают от резкого роста цен на энергоносители, сбоев в цепочках поставок и притока беженцев. На таком фоне мудрым шагом для ЕС должно быть укрепление сотрудничества с Китаем, а не его подрыв.

Будучи крупным экономическим центром в мире, китайская экономика поддерживала устойчивый рост в течение последних двух лет, и страна обладает непоколебимой решимостью продвигать свою программу открытости. Более того, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС остается весьма устойчивым, несмотря на растущие препятствия. Китай является крупнейшим торговым партнером ЕС.

«Во всяком случае, ЕС нуждается в сотрудничестве с Китаем больше, чем когда-либо, когда речь заходит о стабилизации цепочек поставок и сдерживании инфляции. Таким образом, наиболее насущный вопрос для ЕС заключается в том, как продвигать переговоры, чтобы ослабить напряженность и укрепить сотрудничество», — отмечает газета.

Взаимные интересы, поставленные на карту, настолько высоки, что ни одной силе внутри ЕС или за его пределами не следует позволять разрушать связи между Китаем и ЕС бессмысленными угрозами и риторикой, заключает издание.