Евросоюз не способен изменить позицию Китая по Украине — Global Times
Пекин, 23 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В то время как Китай и ЕС готовятся к запланированному саммиту в начале следующего месяца, который, как ожидается, будет посвящен двустороннему сотрудничеству в широком спектре областей, прозвучали некоторые враждебные и иррациональные голоса, которые, похоже, направлены на использование российско-украинского конфликта для подрыва или даже срыва встречи, сообщает 22 марта газета Global Times.
Агентство Bloomberg сообщило 21 марта, что ЕС координирует свои действия с США и намерен присоединиться к Байдену, чтобы «предостеречь Китай от помощи Путину», угрожая «серьезными последствиями».
Как отмечает газета, еще более абсурдным было предложение заместителя министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса на прошлой неделе о том, что ЕС должен отменить или, по крайней мере, отложить саммит, потому что сейчас «не время для нормализации» отношений между Китаем и ЕС, сообщает Reuters.
Однако, как отмечается, подобные голоса звучат и в ЕС в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной. ЕС, несмотря на серьезный ущерб своим собственным интересам, все же решил последовать примеру США, чтобы ввести беспрецедентные санкции и оказать давление на Россию, в то время как некоторые также критикуют позицию Китая по ситуации на Украине.
Прежде всего, позиция Китая по ситуации на Украине является беспристрастной и объективной, что, по сути, соответствует позиции подавляющего большинства стран мира. Китай не хочет видеть войну в Европе и сделает все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.
Экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС являются взаимовыгодными. Ни одна сторона не использует в своих интересах другую. Запланированный саммит является важной платформой для обеих сторон для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
«Поэтому ЕС не должен думать, что у него есть какие-то рычаги влияния на Китай, которые он может использовать, чтобы заставить Китай изменить свою собственную дипломатическую позицию по ситуации на Украине или что-то в этом роде», — еще раз акцентирует внимание на позиции Китая главный пропагандистский рупор страны.
Фактически в то время, когда европейская экономика сталкивается с серьезным испытанием, вызванным российско-украинским конфликтом, предстоящий саммит еще более важен для ЕС, чтобы обсудить пути дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества с одним из его важнейших торговых партнеров.
Ситуация на Украине и западные санкции против России подорвали экономические интересы Европы. Энергетический кризис, нехватка продовольствия, потоки беженцев и другие проблемы становятся все более и более сложными для Европы.
Представители МВФ предупредили на прошлой неделе, что беспрецедентные санкции, введенные против Москвы в связи с украинским кризисом, ослабят финансовое посредничество и торговлю, что, несомненно, приведет к рецессии в Европе. По мере продолжения конфликта экономики Восточной Европы, включая Литву, сильно пострадают от резкого роста цен на энергоносители, сбоев в цепочках поставок и притока беженцев. На таком фоне мудрым шагом для ЕС должно быть укрепление сотрудничества с Китаем, а не его подрыв.
Будучи крупным экономическим центром в мире, китайская экономика поддерживала устойчивый рост в течение последних двух лет, и страна обладает непоколебимой решимостью продвигать свою программу открытости. Более того, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС остается весьма устойчивым, несмотря на растущие препятствия. Китай является крупнейшим торговым партнером ЕС.
Взаимные интересы, поставленные на карту, настолько высоки, что ни одной силе внутри ЕС или за его пределами не следует позволять разрушать связи между Китаем и ЕС бессмысленными угрозами и риторикой, заключает издание.