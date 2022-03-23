Москва, 23 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В поселении Коммунарка на территории Новой Москвы возведут современный образовательный кластер, который объединит Московский педагогический государственный университет и образовательный центр «Супер-колледж», сообщается на портале мэра столицы.

Https://admrzn.ru Строительство школы

Новый образовательный кластер на участке площадью 18,2 гаа позволит создать рабочие места для жителей Новой Москвы, ускорит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов.

Также на территории кластера планируется провести строительство необходимых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) планируется построить 96 школ и детсадов.

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