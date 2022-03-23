Мариуполь, ДНР, , 08:51 — REGNUM Украинские боевики пытаются сбежать из Мариуполя притворяясь мирными гражданами и даже одеваясь в женскую одежду. Об этом 23 марта рассказал командир батальона сил Донецкой Народной Республики (ДНР) майор Олег Кокарев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Также Кокарев рассказал, что один из таких киевских боевиков был задержан в шубе, платье и женских туфлях, и при задержании он клялся, что является местным жителем. При этом командир батальона сил ДНР отметил, что затем задержанных допрашивают, после чего отправляют в соответствующие инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины устроили обстрел города Ясиноватая в ДНР.