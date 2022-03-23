Тере-Хольский район, Тува, , 08:50 — REGNUM В Туве 22 марта произошло землетрясение магнитудой 3,1. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Тува Zamunu45

Эпицентр сейсмособытия находился в 16 км к северу от села Кунгуртуг Тере-Хольского района в юго-восточной части республики. При этом местные жители колебания земной поверхности не почувствовали.

«Звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.

Читайте также: В Сахалинской области за сутки произошло два землетрясения