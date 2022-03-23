Москва, , 08:49 — REGNUM Нынешняя ситуация, сложившаяся в мире, является наследием «русофобского слоя истории». Такое мнение высказал сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он напомнил, что партнёрство, которое на протяжении долгого времени предлагала Россия, так и не было принято Западом.

«Думаю, что сейчас мы имеем дело с наследием постоянного и крайне русофобского слоя истории и противостояния тому, что Россия предлагает последние 20 лет», — заявил в интервью RT Кустурица.

Режиссёр также упомянул о натовских бомбардировках Югославии в 1999 году.

«Тогда мы наблюдали лишь первую фазу того, что сейчас происходит», — подчеркнул он.

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«Если пережить то, что они с нами сделали, любой человек, который размышляет об истории, о последствиях некоторых действий, будет иметь более полное представление о том, что сейчас происходит», — заключил Кустурица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что по всему миру наблюдается беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Она подчеркнула, что масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда все направлено на то, чтобы растоптать русскую культуру, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание, констатировала омбудсмен.

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