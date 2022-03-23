Москва, 23 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Военно-морскому флоту России в текущем году передадут восемь надводных кораблей и подводных лодок, сообщили в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

«ОСК планирует передать в состав Военно-морского флота, согласно сдаточной программе 2022 года, восемь надводных кораблей и подлодок разного типа и назначения», — сообщили ТАСС в ОСК.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца нынешнего года планируется передать в состав Военно-морского флота (ВМФ) России второй атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов».

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