Махачкала, , 08:45 — REGNUM В Дагестане остановлена деятельность преступной группы, организовавшей финансовую пирамиду. Аферисты, обещая доход до 500%, привлекали деньги граждан, а сами покупали на них недвижимость, в том числе за границей. Задержаны четверо членов преступной группы, расследуется уголовное дело о мошенничестве и об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, сообщили 23 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

По данным ведомства, мошенники действовали на территории ряда субъектов России, в том числе в Москве, Казани и Симферополе, а также за границей — в Турции и Казахстане. Ущерб предварительно оценивается в сумму 1 млрд рублей.

«Создавая видимость финансовой успешности, они искусственно завышали котировки, и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги обманутых вкладчиков они распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Дагестана.

Мошенничество было раскрыто сотрудниками ФСБ и МВД по региону, в январе четверо организаторов пирамиды были задержаны и заключены под стражу на два месяца.