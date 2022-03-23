Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Инвентаризация захоронений на новом муниципальном кладбище «Ростовское» пока не проводилась, однако уже известно, что используемый участок погоста заполнен более чем на 60%. Об этом сообщил директор Службы городских кладбищ Антон Маненков.

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По некоторым данным, по состоянию на ноябрь 2021 года, на кладбище было более 9 тыс. могил.

«Это приблизительная статистика. Инвентаризация захоронений на муниципальном кладбище «Ростовское» не проводилась. В настоящее время территория, предназначенная для захоронений, задействована примерно на 62%», — цитирует собеседника газета «Молот».

При этом речь идёт о половине участка, приобретенного городом в Мясниковском районе для размещения кладбища. В настоящее время под захоронения отведён участок площадью 39,9 га. На втором участке площадью 40,4 га проводятся проектно-изыскательские работы.

ИА REGNUM сообщало, что кладбище «Ростовское», рассчитанное на 29 тыс. могил, расположено в посёлке Большие Салы. К участку была построена новая трасса. Открыть новое кладбище было необходимо, так как Северное кладбище — одно из крупнейших мест захоронений Европы — исчерпало свой ресурс несколько лет назад.