Донецк, 23 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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По данным представительства, в 8:25 был открыт огонь с территории Авдеевки, где находятся украинские военные. Оттуда по Ясиноватой выпустили две мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли из артиллерийского орудия Петровский район Донецка.