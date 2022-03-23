Пекин, , 08:42 — REGNUM Китайские и зарубежные эксперты подчеркнули важность уважения и защиты экономических, социальных и культурных прав групп этнических меньшинств, сообщает агентство Синьхуа.

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Соответствующий семинар, прошедший 21 марта, являелся параллельным мероприятием 49-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Он проходило онлайн и оффлайн в Китайском университете народностей в Пекине.

Китай придерживается философии прав человека, которая сосредоточена на людях, поддерживает равенство между всеми этническими группами и стремится скоординированным образом улучшить права всех людей для выгоды, счастья и безопасности, сказал заместитель главы Ассоциации этнических меньшинств Китая по внешним обменам Тянь Лянган.

Коммунистическая партия Китая усиливает помощь и развитие в районах с большим населением этнических меньшинств и добилась замечательных результатов, сказал профессор Китайского университета народностей Бай Юй. Эксперт Северо-Западного университета народностей Роберт Ли сказал, что все этнические группы в Китае вместе работают над то, что сделать страну лучше.

Участники семинара согласились с тем, что китайцы всех этнических групп пользуются правами на равенство и свободу, а также экономическими, социальными и культурными услугами. Они добавили, что необходимо улучшить меры, позволяющие осуществлять обмен опытом для создания сообщества с общим будущим для человечества.