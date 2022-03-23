Тольятти, Самарская область, , 08:43 — REGNUM Вопросы продовольственной безопасности обсудил глава Самарской области Дмитрий Азаров с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Хлеб

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Встреча прошла 22 марта в Тольятти.

Отмечается, что в Самарской области свыше ста предприятий обеспечивают жителей хлебом и хлебобулочными изделиями. Они производят каждые сутки порядка 180 тонн продукции. В регионе работают 46 мукомольных заводов.

Сообщается, что сейчас предприятия выстраивают новые логистические цепочки по поставке сырья и комплектующих.

По словам представителя элеваторно-мельничного комплекса, единственной проблемой, которую испытывает предприятие является нехватка долговременных контрактов.

«Гарантирующий объем, на мой взгляд, в нынешней ситуации, достаточно подвижной и динамичной, давал бы всем больше уверенности. Считаю, что это должно сподвигнуть к пересмотру подходов по долгосрочному планированию. Знаю, что предприятий, которые имеют долгосрочные поставки сырья, немного. Эти подходы надо пересмотреть, а на уровне правительства мы подумаем, как будем создавать для этого дополнительные стимулы», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности отметили также сложности с комплектующими и расходными материалами для высокотехнологичного производства. Предприятия переориентируются на новые рынки, ведут поиск партнеров в дружественных странах.

Глава Самарской области посоветовал предпринимателям плотнее работать с областным экспортным центром, в котором готовы содействовать в выстраивании логистических цепочек и оказать помощь для выхода на торговые представительства и федеральные министерства.

На встрече были затронуты и вопросы импортозамещения в упаковке.

Сообщается, что в пищевой промышленности — это в настоящий момент позиция номер один.

«В ходе обсуждения прозвучало предложение реализовать инвестпроект, например, в ОЭЗ «Тольятти». Для этого необходимо сформировать всеми предприятиями отрасли свои заявки и объемы, которые необходимы для импортозамещения в упаковке», — сообщает пресс-служба.