Пермь, 23 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел уголовное дело о фальсификации доказательств бывшим дознавателем полиции. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

ru.torange.biz Уголовное дело

Экс-сотрудница полиции признана виновной в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу. Установлено, что, будучи старшим дознавателем отдела дознания отдела полиции, женщина изготовила подложные документы, чтобы повысить свои служебные показатели и уменьшить объем работы. Не вызывая подозреваемого для проведения с его участием необходимых следственных и процессуальных действий, правоохранитель изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым. Также был сфальсифицирован протокол допроса подозреваемого. Этот протокол был указал в обвинительном акте в качестве одного из доказательств, подтверждающих обвинение в совершении преступления.

В ходе расследования уголовного дела дознаватель была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности в системе правоохранительных органов в течение двух с половиной лет. Приговор вступил в законную силу.