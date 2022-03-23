Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В 145 млн рублей оценён объект культурного наследия, расположенный в центре Ростова-на-Дону. Дом-памятник выставлен на продажу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Старинная архитектура

Площадь пятиэтажного жилого дома предприятия Ростовский-на-Дону «Холодильник» на улице Большой Садовой составляет 1,4 тыс. кв. метров. На первом расположен магазин.

Здание построено в 1955 году. В 2010 году в нём был проведен капитальный ремонт, в 2017 году — приведён в порядок фасад. Список объектов культурного наследия здание пополнило в 2018 году.