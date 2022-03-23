Омск, 23 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Первые перелётные птицы возвращаются в Омскую область, сообщили ИА REGNUM 23 марта в правительстве региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы в заказнике

Одними из первых в Омскую область возвращаются лебеди. Их заметили 12 марта в Горьковском районе.

Почти одновременно с лебедем были замечены грачи — с 7 по 16 марта в Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Русско-Полянском и Таврическом районах.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2021−2022 года в Албанию не прилетели тысячи перелётных птиц.

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