Кишинёв, , 08:41 — REGNUM Президент Швейцарии Игнацио Кассис поддержал предложение президента Молдавии Майи Санду заключить соглашение между странами о свободной торговле. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Кишинёве.

Иньяцио Кассис Www.eda.admin.ch

Санду заявила, что конфликт на Украине будет иметь долгосрочные последствия и затруднит торговые связи с восточными рынками. Она попросила Кассиса открыть швейцарский рынок для молдавской продукции отметила, что Кишинёв ответит тем же.

«Ответ однозначно положительный, — сказал президент Швейцарии. — Есть ещё детали, которые нужно обсудить. Швейцария с вами».

Стоит отметить, что у Молдавии традиционно наибольшую долю экспорта составляет сельхозпродукция. После начала Россией на Украине спецоперации молдавские власти приостановили экспорт кукурузы, пшеницы и сахара.